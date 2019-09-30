Гончарук розкритикував менеджмент "Укрзалізниці" через корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України планує оцінити роботу менеджменту АТ "Укрзалізниця" у зв’язку з тотальною корупцією, що призвела до її критичного стану. Про це у понеділок на брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Залізна дорога знаходиться в край поганому стані. Вона дуже зношена. У нас майже кожен день горить якийсь локомотив. Я зараз не буду описувати деталі трагедії, ми розбираємося, що там відбувається. Але стан її критичний, дуже поганий насправді. Це в тому числі і через тотальну корупцію", - сказав Гончарук.
За його словами, окремі групи впливу заробляють на тендерах, відправляючи локомотиви у своїх інтересах.
"Ми вивчаємо зараз питання з якістю роботи цього менеджменту. Думаю, найближчим часом ми дамо цьому відповідну оцінку", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, Мінінфраструктури має намір поділити ПАТ "Укразалізниця" на три окремі частини.