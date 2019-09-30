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Гончарук раскритиковал менеджмент "Укрзализныци" из-за коррупции

Киев • УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует оценить работу менеджмента АО "Укрзализныця" в связи с тотальной коррупцией, приведшей к ее критическому состоянию. Об этом в понедельник на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Гончарук раскритиковал менеджмент "Укрзализныци" из-за коррупции

"Железная дорога находится в крайне плохом состоянии. Она очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив. Я сейчас не буду описывать детали трагедии, мы разбираемся, что там происходит. Но состояние ее критическое, очень плохое на самом деле. Это в том числе и из-за тотальной коррупции", - сказал Гончарук.

По его словам, отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляя локомотивы в своих интересах.

"Мы изучаем сейчас вопрос с качеством работы этого управления. Думаю, в ближайшее время мы дадим этому соответствующую оценку", - сказал Гончарук.

Напомним, Мининфраструктуры намерено разделить ПАО "Укрзализныця" на три отдельные части.

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