Гончарук раскритиковал менеджмент "Укрзализныци" из-за коррупции

"Железная дорога находится в крайне плохом состоянии. Она очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив. Я сейчас не буду описывать детали трагедии, мы разбираемся, что там происходит. Но состояние ее критическое, очень плохое на самом деле. Это в том числе и из-за тотальной коррупции", - сказал Гончарук.

По его словам, отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляя локомотивы в своих интересах.

"Мы изучаем сейчас вопрос с качеством работы этого управления. Думаю, в ближайшее время мы дадим этому соответствующую оценку", - сказал Гончарук.

Напомним, Мининфраструктуры намерено разделить ПАО "Укрзализныця" на три отдельные части.