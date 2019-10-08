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"Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на квитки на поїзди цього року

Київ • УНН

 • 30341 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Цього року підвищувати вартість проїзду в залізничному транспорті "Укрзалізниці" внутрішнього та міжнародного перевезення наразі не планують. Про це кореспонденту УНН повідомили у АТ "Українська залізниця" у відповідь на запит.

"Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на квитки на поїзди цього року

"Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним з жовтня 2018 року. До кінця 2019 року індексація тарифів не передбачена", - йдеться у відповіді.

Також повідомляється, що підвищення вартості проїзду на пасажирські перевезення у міжнародному сполученні з 1 жовтня 2019 року та до кінця поточного року не планується.

Як повідомлялося раніше, в "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість квитків на потяги.

Нагадаємо, до кінця 2019 року "Укрзалізниця" запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті Київ – Херсон.

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