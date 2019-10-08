"Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на квитки на поїзди цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Цього року підвищувати вартість проїзду в залізничному транспорті "Укрзалізниці" внутрішнього та міжнародного перевезення наразі не планують. Про це кореспонденту УНН повідомили у АТ "Українська залізниця" у відповідь на запит.
"Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним з жовтня 2018 року. До кінця 2019 року індексація тарифів не передбачена", - йдеться у відповіді.
Також повідомляється, що підвищення вартості проїзду на пасажирські перевезення у міжнародному сполученні з 1 жовтня 2019 року та до кінця поточного року не планується.
Як повідомлялося раніше, в "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість квитків на потяги.
Нагадаємо, до кінця 2019 року "Укрзалізниця" запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті Київ – Херсон.