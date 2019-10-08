"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты на поезда в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В этом году повышать стоимость проезда в железнодорожном транспорте "Укрзализныци" внутреннего и международного перевозки пока не планируют. Об этом корреспонденту УНН сообщили в АО "Украинская железная дорога" в ответ на запрос.
"Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2018 года. К концу 2019 индексация тарифов не предусмотрена", - говорится в ответе.
Также сообщается, что повышение стоимости проезда на пассажирские перевозки в международном сообщении с 1 октября 2019 и до конца текущего года не планируется.
Как сообщалось ранее, в "Укрзализныце" объяснили, от чего зависит стоимость билетов на поезда.
Напомним, до конца 2019 года "Укрзализныця" запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон.