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"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты на поезда в этом году

Киев • УНН

 • 30341 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В этом году повышать стоимость проезда в железнодорожном транспорте "Укрзализныци" внутреннего и международного перевозки пока не планируют. Об этом корреспонденту УНН сообщили в АО "Украинская железная дорога" в ответ на запрос.

"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты на поезда в этом году

"Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2018 года. К концу 2019 индексация тарифов не предусмотрена", - говорится в ответе.

Также сообщается, что повышение стоимости проезда на пассажирские перевозки в международном сообщении с 1 октября 2019 и до конца текущего года не планируется.

Как сообщалось ранее, в "Укрзализныце" объяснили, от чего зависит стоимость билетов на поезда.

Напомним, до конца 2019 года "Укрзализныця" запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон.

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