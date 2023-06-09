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"Укрзалізниця" на літо змінює розклад приміських поїздів Києв - Фастів

Київ • УНН

 • 873691 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху приміських поїздів між Києвом та Фастовом на літній сезон. Потяги вдень будуть відправлятись з годинним інтервалом і запуститься додатковий вечірній поїзд, передає УНН з посиланням на Kyiv City Express. 

"Укрзалізниця" на літо змінює розклад приміських поїздів Києв - Фастів

Цитата

"З 10 червня змінюється розклад руху приміських поїздів на літній сезон. З введенням цих змін, Укрзалізниця зокрема змінить частоту курсування приміських поїздів на одному з найбільш популярних напрямків: між Києвом та Фастовом. Так, з 10 червня у денні години інтервал руху приміських рейсів становитиме до 60 хвилин", - йдеться в повідомленні перевізника.

Деталі

Рейси з Києва до Фастова, яких торкнулися зміни, відправлятимуться наступним графіком:

  • поїзд №6001 - відправлятиметься о 06:11 (що дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);
  • поїзд №6015 - о 12:27;
  • поїзд №6017 - о 13:34;
  • поїзд №867 - о 14:33;
  • поїзд №6019 - о 15:13;
  • поїзд №6021 - о 15:29;
  • додали ще один вечірній рейс: поїзд №6035 - відправлятиметься з Києва до Фастова о 22:36.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні змінять графіки і маршрути низка поїздів

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