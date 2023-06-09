"Укрзализныця" на лето меняет расписание пригородных поездов Киев - Фастов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Укрзализныця с 10 июня вводит новый график движения пригородных поездов между Киевом и Фастовом на летний сезон. Поезда днем будут отправляться с часовым интервалом и запустится дополнительный вечерний поезд, передает УНН со ссылкой на Kyiv City Express.
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"С 10 июня меняется расписание движения пригородных поездов на летний сезон. С введением этих изменений, Укрзализныця в частности изменит частоту курсирования пригородных поездов на одном из наиболее популярных направлений: между Киевом и Фастовом. Так, с 10 июня в дневные часы интервал движения пригородных рейсов составит до 60 минут", - говорится в сообщении перевозчика.
Детали
Рейсы из Киева в Фастов, которых коснулись изменения, будут отправляться по следующему графику:
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- поезд №6001 - будет отправляться в 06:11 (что позволит успевать на него пассажирам с первого рейса кольцевой электрички и метро);
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- поезд №6015 - в 12:27;
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- поезд №6017 - в 13:34;
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- поезд №867 - в 14:33;
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- поезд №6019 - в 15:13;
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- поезд №6021 - в 15:29;
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- добавили еще один вечерний рейс: поезд №6035 - будет отправляться из Киева в Фастов в 22:36.
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