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Укрпошта: у Китаї запитують, чи справді в Україні вийшов закон про спалювання посилок

Київ • УНН

 • 40727 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Китайські партнери ПАТ “Укрпошта” перепитували, чи справді в Україні ухвалили закон про спалювання посилок. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив перший заступник генерального директора “Укрпошти” Олександр Перцовський.

Укрпошта: у Китаї запитують, чи справді в Україні вийшов закон про спалювання посилок

“Нас китайські партнери перепитують, чи справді в Україні вийшов закон про спалювання посилок. Жарти-жартами, але вони бояться, що українці панікують більше за китайців”, — сказав Олександр Перцовський.

Він додав, що зараз через Китайський Новий рік зменшується потік посилок з Китаю, але це традиційно після "високого сезону" — грудня і листопада, коли є розпродаж на свята.

Олександр Перцовський також зазначив, що кількість незабраних посилок з Китаю в останній час не збільшувалась і становить 3-5% від усіх посилок з Китаю. Всього “Укрпошта” отримує близько 100 тис. посилок з Китаю щоденно впродовж листопада-грудня. Зараз щоденно надходить близько 70-80 тисяч посилок з Китаю.

“Відправлення поштові подорожують в не близький світ з Китаю, це, в середньому десь 10 днів транзиту. Під низькою температурою, в повітрі. Фактичний шанс, щоб вірус подорожував — все, що є на сьогоднішній день відомо — такого шансу немає", — сказав Олександр Перцовський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В “Укрпошті” запевнили, що коронавірус не поширюється через товари з Китаю

Олександр Перцовський також зазначив, що відправлення з Китаю йдуть в Україну не напряму, а через транзит. Усі посилки оглядають за допомогою рентгену. На місці “Укрпошта” їх нічим не обробляє.

“Усім потрібно зберігати спокій, ми керуємось виключно офіційними даними та настановами як Всесвітньої організації охорони здоров’я, так і Всесвітнього поштового союзу. На сьогоднішній день жодних обмежень на товарооблік, на відправлення поштові з Китаю немає. Це не тільки "Укрпошта“, не тільки Україна, це 192 країни, які є учасниками Всесвітнього поштового союзу, і працюють за цими правилами, працюють за цими циркулярами, і всі ті дані, які є на сьогодні про передачу вірусу, говорять про контакт від людини людині”, — додав Олександр Перцовський.

Нагадаємо, в “Укрпошті” повідомили, що посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів.

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