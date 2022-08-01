We’ll be back: Укрпошта припинила обслуговувати українців на тимчасово окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Відсьогодні, 1 серпня, перший раз з початку повномасштабного вторгнення «Укрпошта» працює лише на підконтрольній території Україні. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує УНН.
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«До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти», - ідеться в повідомленні.
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За його словами, робота на тимчасово захоплених територіях має значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку «сбора блатных и шайки нищих» бійців російської армії, підкріпленої «кращими» бійцями так званих лнр/днр.
«Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для «референдумів» в обмін на пенсії в «дерев’яній валюті» звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють», - зазначив він.
Смілянський додав, що обов'язково повернеться до обслуговування українців після звільнення територій, зокрема Херсонської, Запорізької, Харківської, Луганської, Донецької областей, а згодом і в Криму.
Доповнення
До Дня української державності Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Доброго вечора, ми з України!".