We’ll be back: Укрпочта прекратила обслуживать украинцев на временно оккупированных территориях

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«До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности в Запорожье, а прежде в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты», - говорится в сообщении.

Детали

По его словам, работа на временно захваченных территориях имеет значительную угрозу жизни работников и угрозу ограбления со стороны «сбора блатных и шайки нищих» бойцов российской армии, подкрепленной «лучшими» бойцами так называемых лнр/ днр.

«Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для «референдумов» в обмен на пенсии у «деревяной валюте» привычным для них шантажом. По-другому они не умеют», – отметил он.

Смелянский добавил, что обязательно вернется к обслуживанию украинцев после освобождения территорий, в частности, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а впоследствии и в Крыму.

Дополнение

Ко Дню украинской государственности Укрпочта ввела в обращение почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины!".