Укргазвидобування запустило 5 нових газових свердловин

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Зазначається, що вперше газ із нової свердловини надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

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«Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок», — заявив т.в.о. гендиректора Укргазвидобування Олег Толмачев.

У компанії додали, що з початку року ввели в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.

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