Укргазвидобування запустило 5 нових газових свердловин
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Укргазвидобування оголосило про запуск ще 5 нових свердловин з додатковим видобутком 500 тис кубометрів газу на добу — 4 з 5 свердловин пробурені на «старих» родовищах віком 45-55 років, ще одна — повністю нова. Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогазу», передає УНН.
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Зазначається, що вперше газ із нової свердловини надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.
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«Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок», — заявив т.в.о. гендиректора Укргазвидобування Олег Толмачев.
У компанії додали, що з початку року ввели в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.
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