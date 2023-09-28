Укргаздобыча запустила 5 новых газовых скважин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Укргаздобыча объявила о запуске еще 5 новых скважин с дополнительной добычей 500 тыс кубометров газа в сутки — 4 из 5 скважин пробурены на «старых» месторождениях возрастом 45-55 лет, еще одна — полностью новая. Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза», передает УНН.
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Отмечается, что впервые газ из новой скважины поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.
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«Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков», — заявил врио гендиректора Укргаздобычи Олег Толмачев.
В компании добавили, что с начала года ввели в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн кубометров природного газа.
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