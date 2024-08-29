Укренерго: з 7:00 до 22:00 у більшості регіонів діятимуть три черги відключень одночасно
Київ • УНН
До 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у Києві діятимуть три черги відключень одночасно
Вранці, 29 серпня, у більшості регіонів була вимушено застосована додаткова черга відключень електроенергії, відтак у більшості областей з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень одночасно. Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 568 населених пунктів. Про це повідомили у Укренерго у четвер, передає УНН.
Споживання
За даними Укренерго, споживання залишається високим через спеку у більшості регіонів України. Вчора, 28 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,8% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 27 серпня.
Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему в понеділок, 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень
Відтак, за даними Укренерго, з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у Києві діятимуть три черги відключень одночасно.
Як запевнили у компанії, експорт не відбувається і не передбачається.
Мережі "Укренерго" та Обленерго
Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.
З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Сумській і Київській областях.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди