Укрэнерго: с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать три очереди отключений одновременно

Утром, 29 августа, в большинстве регионов была вынужденно применена дополнительная очередь отключений электроэнергии, поэтому в большинстве областей с 7:00 до 22:00 будут действовать три очереди отключений одновременно. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 568 населенных пунктов. Об этом сообщили в Укрэнерго в четверг, передает УНН.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление остается высоким из-за жары в большинстве регионов Украины. Вчера, 28 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 4,8% выше, чем в предыдущие сутки - во вторник, 27 августа.

Вследствие российской массированной воздушной атаки на энергосистему в понедельник, 26 августа, сегодня в Украине продолжают действовать меры ограничения потребления. Утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений - рассказали в компании.

Следовательно, по данным Укрэнерго, с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно.

Как заверили в компании, экспорт не происходит и не предвидится.

Сети «Укрэнерго» и Облэнерго

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Запорожской, Сумской и Киевской областях.

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