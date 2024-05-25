Укренерго: час графіків відключення світла розширили в усіх регіонах України
Київ • УНН
Графіки відключення електроенергії були продовжені в усіх регіонах України з 20:00 до опівночі, при цьому об'єкти критичної інфраструктури залишаються незачепленими.
Час застосування графіків відключення електроенергії були розширені в усіх регіонах України - з 20:00 до опівночі, повідомили в суботу в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України продовжено термін обмеження споживання для побутових та промислових споживачів. Тепер застосування графіків погодинних відключень можливе з 20:00 до 24:00", - повідомили в Укренерго.
Як вказано, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Час графіків відключень світла сьогодні розширили - ДТЕК25.05.24, 11:46 • 97355 переглядiв