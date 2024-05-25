Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

Время применения графиков отключения электроэнергии были расширены во всех регионах Украины - с 20:00 до полуночи, сообщили в субботу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 25 мая, во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей. Теперь применение графиков почасовых отключений возможно с 20:00 до 24:00", - сообщили в Укрэнерго.

Как указано, энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК