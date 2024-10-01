"Укренерго": 2 жовтня в Україні не планують відключення світла
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 2 жовтня в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Енергетики просять українців максимально перенести споживання на період з 10:00 до 16:00.
У середу, 2 жовтня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються
Водночас енергетики просять українців за можливості максимально перенести споживання на період активної роботи сонячних електростанцій.
Тож потужними електроприладами краще користуватись з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо
Виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт заявив, що в Україні за умов низьких температур взимку, а саме мінус 10-15 градусів, енергетики можуть застосовувати лише одну чергу у графіках погодинних відключень.