«Укрэнерго": 2 октября в Украине не планируют отключение света 2 октября в Украине не планируют

В среду, 2 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, в среду, меры ограничения потребления не планируются - говорится в заявлении компании.

В то же время энергетики просят украинцев по возможности максимально перенести потребление на период активной работы солнечных электростанций.

Поэтому мощными электроприборами лучше пользоваться с 10:00 до 16:00.

Напомним,

Исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт заявил, что в Украине в условиях низких температур зимой, а именно минус 10-15 градусов, энергетики могут применять только одну очередь в графиках почасовых отключений.