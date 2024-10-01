«Укрэнерго": 2 октября в Украине не планируют отключение света 2 октября в Украине не планируют
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 2 октября в Украине не планируют применять графики отключений света. Энергетики просят украинцев максимально перенести потребление на период с 10:00 до 16:00.
В среду, 2 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, в среду, меры ограничения потребления не планируются
В то же время энергетики просят украинцев по возможности максимально перенести потребление на период активной работы солнечных электростанций.
Поэтому мощными электроприборами лучше пользоваться с 10:00 до 16:00.
Напомним,
Исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт заявил, что в Украине в условиях низких температур зимой, а именно минус 10-15 градусов, энергетики могут применять только одну очередь в графиках почасовых отключений.