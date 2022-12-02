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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Укренерго виставить рахунок росії

Укренерго виставить рахунок росії

Київ • УНН

 • 1308291 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Укренерго планує виставити рахунок росіянам за знищені українські об’єкти. Про це повідомив директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков, передає УНН.

Цитата

«Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків російській федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму», - зазначив Юрков, якого цитують у компанії.

Він зазначив, що наразі вже розробляється правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.

Доповнення

22 листопада Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що сума збитків НЕК ”Укренерго” через військову агресію росії становить понад 70 млрд гривень.

У профільному парламентському комітеті оцінили, що цієї зими повністю відремонтувати енергосистему України не вдасться: в умовах воєнного стану енергетики можуть швидко відновлювати енергосистему, але для ремонту необхідно обладнання, виготовлення якого займає щонайменше 6 місяців.

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