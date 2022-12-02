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Укрэнерго выставит счет россии

Укрэнерго выставит счет россии

Киев • УНН

 • 1308289 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Укрэнерго планирует выставить счет россиянам за уничтоженные украинские объекты. Об этом сообщил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, передает УНН.

Цитата

«Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть опыт выставления счетов российской федерации. Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму», - отметил Юрков, которого цитируют в компании.

Он отметил, что сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб.

Дополнение

22 ноября Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что сумма ущерба НЭК ”Укрэнерго” из-за военной агрессии россии составляет более 70 млрд гривен.

В профильном парламентском комитете оценили, что этой зимой полностью отремонтировать энергосистему Украины не удастся: в условиях военного положения энергетики могут быстро восстанавливать энергосистему, но для ремонта необходимо оборудование, изготовление которого занимает не менее 6 месяцев.

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