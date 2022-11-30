Цієї зими повністю відремонтувати енергосистему України не вдасться - Герус

Деталі

Він зазначив, що для відновлення роботи енергосистеми Україна закуповує нове обладнання та отримує від західних партнерів як допомогу.

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“Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак, протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше ніж 6 місяців”, – сказав Герус.

Він також додав, що не все наявне обладнання в Європі підходить під потреби України, наприклад, у деяких європейських країнах клас напруги трансформаторів відрізняється від наших стандартів. Але Україна має свої резерви, багато обладнання енергетики ремонтують власними силами.

“Сьогодні понад 75% потреб споживання електроенергії в країні покриваються, лише 25% споживачів не має електроенергії, але ці споживачі постійно змінюють, тому що є графіки почергового електропостачання”, - зазначив Герус.

Водночас, не дивлячись на те, що ситуація з електропостачанням в Україні не проста, з його слів, вона точно краща, ніж це було 23 листопада, коли була найбільша масована ракетна атака рф об’єктів енергетичної інфраструктури.

Доповнення

В НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі на сьогодні скоротився до 27%, відключення світла по країні продовжуються.