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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Цієї зими повністю відремонтувати енергосистему України не вдасться - Герус

Цієї зими повністю відремонтувати енергосистему України не вдасться - Герус

Київ • УНН

 • 984142 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В умовах воєнного стану енергетики можуть швидко відновлювати енергосистему, але для ремонту необхідно обладнання, виготовлення якого займає щонайменше 6 місяців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що для відновлення роботи енергосистеми Україна закуповує нове обладнання та отримує від західних партнерів як допомогу.

Цитата

“Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак, протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше ніж 6 місяців”, – сказав Герус.

Він також додав, що не все наявне обладнання в Європі підходить під потреби України, наприклад, у деяких європейських країнах клас напруги трансформаторів відрізняється від наших стандартів. Але Україна має свої резерви, багато обладнання енергетики ремонтують власними силами.

“Сьогодні понад 75% потреб споживання електроенергії в країні покриваються, лише 25% споживачів не має електроенергії, але ці споживачі постійно змінюють, тому що є графіки почергового електропостачання”, - зазначив Герус.

Водночас, не дивлячись на те, що ситуація з електропостачанням в Україні не проста, з його слів, вона точно краща, ніж це було 23 листопада, коли була найбільша масована ракетна атака рф об’єктів енергетичної інфраструктури.

Доповнення

В НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі на сьогодні скоротився до 27%, відключення світла по країні продовжуються.

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