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Этой зимой полностью отремонтировать энергосистему Украины не удастся - Герус

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В условиях военного положения энергетики могут быстро восстанавливать энергосистему, но для ремонта необходимо оборудование, изготовление которого занимает не менее 6 месяцев. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает УНН.

Детали

Он отметил, что для возобновления работы энергосистемы Украина закупает новое оборудование и получает от западных партнеров помощь.

Цитата

“Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, которое требует Украина, для его изготовления необходимо не менее 6 месяцев”, – сказал Герус.

Он также добавил, что не все имеющееся оборудование в Европе подходит под нужды Украины, например, в некоторых европейских странах класс напряжения трансформаторов отличается от наших стандартов. Но у Украины есть свои резервы, многие оборудование энергетики ремонтируют собственными силами.

“Сегодня более 75% потребностей потребления электроэнергии в стране покрываются, только 25% потребителей не имеет электроэнергии, но эти потребители постоянно меняют, потому что есть графики поочередного электроснабжения”, - отметил Герус.

В то же время, несмотря на то, что ситуация с электроснабжением в Украине не проста, по его словам, она точно лучше, чем это было 23 ноября, когда была самая массированная ракетная атака рф объектов энергетической инфраструктуры.

Дополнение

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме на сегодняшний день сократился до 27%, отключения света по стране продолжаются.

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