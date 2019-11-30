Україну завтра засипле мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вночі та вранці 1 грудня у західних та північних областях подекуди невеликий мокрий сніг. Вночі температура може сягнути 5 градусів морозу, а вдень – 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“Вночі та вранці 1 грудня у західних та північних областях подекуди невеликий мокрий сніг, у південній частині невеликий дощ, на решті території, вдень в Україні без опадів”, — повідомили синоптики.
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За даними Укргідрометцентру, 2 грудня вдень у західних областях, впродовж 3 грудня по всій Україні погіршення погодних умов: мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах, крім півдня, ожеледиця; вдень 3 грудня на Правобережжі послаблення опадів.
“Температура в ніч на 1 грудня 0-5° морозу, 2-3 грудня 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні до 6° тепла”, — повідомили синоптики.