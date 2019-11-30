Украину завтра засыплет мокрым снегом

"Ночью и утром 1 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, на остальной территории, днем в Украине без осадков", - сообщили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре

По данным Укргидрометцентра, 2 декабря днем в западных областях, в течение 3 декабря по всей Украине ухудшение погодных условий: мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах, кроме юга, гололедица, днем 3 декабря на Правобережье ослабление осадков.

"Температура в ночь на 1 декабря 0-5° мороза, 2-3 декабря 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла", - сообщили синоптики.