Украину завтра засыплет мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ночью и утром 1 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег. Ночью температура может достичь 5 градусов мороза, а днем - 3 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Ночью и утром 1 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, на остальной территории, днем в Украине без осадков", - сообщили синоптики.
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По данным Укргидрометцентра, 2 декабря днем в западных областях, в течение 3 декабря по всей Украине ухудшение погодных условий: мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах, кроме юга, гололедица, днем 3 декабря на Правобережье ослабление осадков.
"Температура в ночь на 1 декабря 0-5° мороза, 2-3 декабря 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла", - сообщили синоптики.