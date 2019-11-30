Україну на World Art Dubai 2020 представить Яна Руснак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україну на одному з найпрестижніших культурних заходів - World Art Dubai 2020 року представить художниця Яна Руснак, передає УНН із посиланням на ROYAL Design MAIN.
Видання відзначає, що живопис Яни Руснак — велика особиста пристрасть, сплетіння ритмів, значень, кодів. У кожній роботі можна знайти золото і трикутники. Символи в картинах позначають божество, його творчу силу, як чоловічу, так і жіночу. Трикутник — число три, триєдина природа всесвіту, різні тріади:
— Любов, Істина і Мудрість.
— Небо, Земля, Людина.
— Золото, це символ таємниці Землі, сонячне світло, це святість.
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“Творчість молодої українки Яни Руснак — одна з прекрасних і дивовижних трансформацій образів, стилю Secession в сучасний український модерн”, — акцентує Тамара Лі, куратор проектів Яни Руснак, член Міжнародної асоціації арт-критиків AICA (ЮНЕСКО).
"Для українських художників дуже важливо бути повноцінно представленими на міжнародній арені, український арт-ринок як і раніше є досить замкнутим. Тому, вона посилено працює саме в міжнародному напрямку. По суті, Яна і її команда займаються культурною дипломатією... За останні роки реалізовано безліч проектів на світових арт-майданчиках Венеції, Майамі, Монако, Бейрута, Відня, Баку, Дубай. Кожна виставка по-своєму особлива. У Баку був теплим прийом в резиденції посла Австрії в Азербайджані під час спільної презентації картин художниці та австрійського бренду Freywille. У Венеції, в рамках проекту Open20, Яна Руснак була на одній творчій арені з такими світовими маестро як Йоко Леннон, Орлан, Філ Акаши і Луїджі Онтаная. У Відні в музеї Клімта, мала честь зробити масштабне відкриття виставки і представити свої полотна в маєток, де жив і працював сам Гюстав", - відзначає видання.
Довідка: з 8 по 11 квітня 2020 року в Dubai World Trade Centre в п'ятий раз пройде виставка-ярмарок World Art Dubai, в якій візьмуть участь 150 галерей.
World Art Dubai представить безліч новинок в переддень знакового шостого сезону. У програмі заявлені експозиції робіт прославлених майстрів з усього світу, а також талановитих місцевих художників.