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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108380 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100296 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107614 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Украину на World Art Dubai 2020 представит Яна Руснак

Украину на World Art Dubai 2020 представит Яна Руснак

Киев  •  УНН

 • 55269 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украину на одном из самых престижных культурных мероприятий - World Art Dubai 2020 представит художница Яна Руснак, передает УНН со ссылкой на ROYAL Design MAIN.

Издание отмечает, что живопись Яны Руснак - большая личная страсть, сплетение ритмов, значений, кодов. В каждой работе можно найти золото и треугольники. Символы в картинах обозначают божество, его творческую силу, как мужскую, так и женскую. Треугольник - число три, триединая природа вселенной, различные триады:

- Любовь, Истина и Мудрость.

- Небо, Земля, Человек.

- Золото, это символ тайны Земли, солнечный свет, это святость.

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"Творчество молодой украинки Яны Руснак - одна из прекрасных и удивительных трансформаций образов, стиля Secession в современный украинский модерн", - подчеркивает Тамара Ли, куратор проектов Яны Руснак, член Международной ассоциации арт-критиков AICA (ЮНЕСКО).

"Для украинских художников очень важно быть полноценно представленными на международной арене, украинский арт-рынок по-прежнему является достаточно замкнутым. Поэтому, она усиленно работает именно в международном направлении. По сути, Яна и ее команда занимаются культурной дипломатией ... За последние годы реализовано множество проектов на мировых арт-площадках Венеции, Майами, Монако, Бейрута, Вены, Баку, Дубай. Каждая выставка по-своему особенная. В Баку был теплый прием в резиденции посла Австрии в Азербайджане во время совместной презентации картин художницы и австрийского бренда Freywille. В Венеции, в рамках проекта Open20, Яна Руснак была на одной творческой арене с такими мировыми маэстро как Йоко Леннон, Орлан, Фил Акаши и Луиджи Онтаная. В Вене в музее Климта, имела честь сделать масштабное открытие выставки и представить свои полотна в особняке, где жил и работал сам Гюстав", - отмечает издание.

Справка: с 8 по 11 апреля 2020 года в Dubai World Trade Centre в пятый раз пройдет выставка-ярмарка World Art Dubai, в которой примут участие 150 галерей.

World Art Dubai представит множество новинок в канун знакового шестого сезона. В программе заявлены экспозиции работ прославленных мастеров со всего мира, а также талантливых местных художников.

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