Українцям зробили вже майже 8 мільйонів щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 3 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 8 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 129 тисяч, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини, з них отримали одну дозу – 4 971 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 980 278 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 952 028 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Деталі
129 027 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 497 людей, повністю імунізовані - 71 530 людей.
Протягом доби працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення; 326 центрів вакцинації.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.