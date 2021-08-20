Українцям зробили вже майже 8 мільйонів щеплень від COVID-19

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини, з них отримали одну дозу – 4 971 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 980 278 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 952 028 щеплень", - повідомили у МОЗ.

Деталі

129 027 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 497 людей, повністю імунізовані - 71 530 людей.

Протягом доби працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення; 326 центрів вакцинації.

Додамо

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.