Украинцам сделали уже почти 8 миллионов прививок от COVID-19

КИЕВ. 20 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 3 млн человек. При этом в целом сделали уже почти 8 млн прививок, за последние сутки из которых - 129 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.