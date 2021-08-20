Украинцам сделали уже почти 8 миллионов прививок от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 3 млн человек. При этом в целом сделали уже почти 8 млн прививок, за последние сутки из которых - 129 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 952 028 прививок", - сообщили в Минздраве.
Детали
129 027 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 19 августа 2021 года. Одну дозу получили 57 497 человек, полностью иммунизированы - 71 530 человек.
В течение суток работали 870 мобильных бригад, 2759 пунктов прививки; 326 центров вакцинации.
Добавим
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.