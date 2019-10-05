Українцям відкрили дані геокадастру онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Відтепер можна бачити онлайн всі рішення територіальних органів щодо геокадастру. Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook, передає УНН.
"На нараді по функціонуванню держкадастрів я поставив чітке завдання чиновникам - розпочати розробку єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам. І ось минув тиждень, і вже маємо результати. Відтепер можна бачити онлайн всі рішення територіальних органів - тепер кожен українець будь-де та будь-коли може бачити всі дані геокадастру, а також стежити за змінами без жодних перешкод. Вся інформація оновлюється автоматично", - повідомив Гончарук.
З його слів, це працює завдяки синхронізації даних системи електронного документообігу Держгеокадастру.
"Виявляється, це було взагалі не складно зробити — всього за тиждень!" - зауважив Прем'єр.
Нагадаємо, у Кабміні назвали три важливі аспекти для запуску чесного ринку землі.