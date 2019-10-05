Украинцам открыли данные геокадастра онлайн

"На совещании по функционированию госкадастра я поставил четкую задачу чиновникам - начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам. И вот прошла неделя, и уже есть результаты. Теперь можно видеть онлайн все решения территориальных органов - теперь каждый украинец где угодно и когда угодно может видеть все данные геокадастра, а также следить за изменениями без помех. Вся информация обновляется автоматически", - сообщил Гончарук.

По его словам, это работает благодаря синхронизации данных системы электронного документооборота Госгеокадастра.

"Оказывается, это было вообще не сложно сделать - всего за неделю!" - заметил Премьер.

Напомним, в Кабмине назвали три важных аспекта для запуска честного рынка земли.