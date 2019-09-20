У Кабміні назвали три важливі аспекти для запуску чесного ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час брифінгу визначив три важливі аспекти, які треба забезпечити для запуску прозорого і чесного ринку землі, передає УНН.
“У першу чергу ми налаштовані закріпити переважне право купівлі землі за фермерами, які на ній працюють та обробляють. Також плануємо розробити справедливий мехінізм державної підтримки тим, хто її дійсно потребує, та в кого немає доступу до великих капіталів. Окрім того, до запуску ринку землі ми маємо провести ефективну реформу геокадастру, прибрати всі тіньові схеми та забезпечити його прозорість на 100%”, - зазначив Висоцький.
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Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарств Тимофій Милованов заявив, що "ми не запускаємо обіг землі, адже він вже є. Ми хочемо вивести його з тіні, зробити його прозорим та забезпечити однакові правила гри для всіх українців".