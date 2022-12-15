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Українцям видано близько 200 тис. британських віз

Українцям видано близько 200 тис. британських віз

Київ • УНН

 • 530303 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українським біженцям було видано близько 200 тис. британських віз. Доїхали до Великої Британії близько 140-150 тисяч людей. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Віз видано біля 200 тисяч. Доїхало до британських берегів близько 140-150 тисяч. Ця цифра коливається в залежності від того, що у людей різні пріоритети, хтось має поїхати назад в Україну, хтось осів тут на більш довгий термін, діти пішли всі в школу», - розповів Пристайко.

Він зазначив, що можливо є випадки де в конкретних містечках невистачає місць в школах, тому що британська система не була розрахована на таку кількість одночасно.

«Але ми вирішимо ці питання», - додав Пристайко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії кількість безпритульних українських біженців зросла майже на 30 відсотків протягом останнього місяця, оскільки приймаючі сім’ї припиняють підтримку тих, хто тікає від війни.

Згідно з дослідженням Mercator Forum for Migration and Democracy (MIDEM), європейці розділились в поглядах щодо їх готовності продовжувати підтримувати українських біженців.

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