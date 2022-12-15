Украинцам выдано около 200 тыс. британских виз

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«Виз выдано около 200 тысяч. Доехало до британских берегов около 140-150 тысяч. Эта цифра колеблется в зависимости от того, что у людей разные приоритеты, кто-то должен поехать обратно в Украину, кто-то осел здесь на более длительный срок, дети пошли все в школу», - рассказал Пристайко.

Он отметил, что возможно есть случаи, где в конкретных городках не хватает мест в школах, потому что британская система не была рассчитана на такое количество одновременно.

«Но мы решим эти вопросы», - добавил Пристайко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Великобритании количество бездомных украинских беженцев выросло почти на 30 процентов в течение последнего месяца, поскольку принимающие семьи прекращают поддержку убегающих от войны людей.

Согласно исследованию Mercator Forum for Migration and Democracy (MIDEM), европейцы разделились во взглядах относительно их готовности продолжать поддерживать украинских беженцев.