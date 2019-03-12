Українцям спрогнозували подорожчання гречки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Ціни на крупи у березні зростуть приблизно на 1%. Про це у коментарі УНН повідомив Олексій Дорошенко Голова асоціації постачальників торговельних мереж.
"Я думаю буде невелике зростання у березні десь на 1% на рис, пшоно. Ячна, манна крупа можливо трохи менше. Також зросте вартість гречки. Тут проглядається тенденція із зниження на підвищення, це буде спостерігатися і надалі. Адже гречка весь минулий рік падала у вартості", - розповів Дорошенко.
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Нагадаємо, сільгоспвиробники України продовжують скорочувати посіви гречки через інтервенцію неякісної та дешевої крупи походженням з РФ.