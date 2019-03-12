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Украинцам спрогнозировали подорожание гречки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Цены на крупы в марте вырастут примерно на 1%. Об этом в комментарии УНН сообщил Алексей Дорошенко Председатель ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Я думаю будет небольшой рост в марте где-то на 1% на рис, пшено. Ячневая, манная крупа возможно немного меньше. Также возрастет стоимость гречки. Здесь просматривается тенденция со снижения на повышение, это будет наблюдаться и в дальнейшем. Ведь гречка весь прошлый год падала в стоимости", - рассказал Дорошенко.

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Напомним, сельхозпроизводители Украины продолжают сокращать посевы гречихи через интервенцию некачественной и дешевой крупы происхождением из РФ.

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