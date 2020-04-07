Українцям розповіли симптоми пневмонії, яка може бути наслідком COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Центр громадського здоров’я України розповів, що українцям треба знати про пневмонію, що може розвинутися внаслідок захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Центру у Facebook.
“Пневмонія, або запалення легень, є формою гострої респіраторної інфекції, що вражає передусім альвеоли — основний функціональний елемент легень. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям, а у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання. Пневмонія — одне із ускладнень, що може розвинутися внаслідок захворювання на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Симптоми пневмонії:
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- підвищення температури тіла (до 38–39 °C, рідше — до 37,2–37,4 °C);
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- кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути “сухе” покашлювання;
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- відчуття браку повітря;
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- зниження апетиту;
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- втома, сонливість, пітливість;
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- задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;
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- втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
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- свистячі хрипи під час дихання.
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Нагадаємо, в Україні минулого тижня від грипу померла одна людина, яка не була провакцинована.