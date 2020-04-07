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Українцям розповіли симптоми пневмонії, яка може бути наслідком COVID-19

Українцям розповіли симптоми пневмонії, яка може бути наслідком COVID-19

Київ • УНН

 • 50188 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Центр громадського здоров’я України розповів, що українцям треба знати про пневмонію, що може розвинутися внаслідок захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Центру у Facebook.

“Пневмонія, або запалення легень, є формою гострої респіраторної інфекції, що вражає передусім альвеоли — основний функціональний елемент легень. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям, а у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання. Пневмонія — одне із ускладнень, що може розвинутися внаслідок захворювання на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Симптоми пневмонії:

  • підвищення температури тіла (до 38–39 °C, рідше — до 37,2–37,4 °C);
  • кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути “сухе” покашлювання;
  • відчуття браку повітря;
  • зниження апетиту;
  • втома, сонливість, пітливість;
  • задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;
  • втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
  • свистячі хрипи під час дихання.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня від грипу померла одна людина, яка не була провакцинована.

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