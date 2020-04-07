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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89167 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101214 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103346 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102546 просмотра

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Украинцам рассказали симптомы пневмонии, которая может быть следствием COVID-19

Украинцам рассказали симптомы пневмонии, которая может быть следствием COVID-19

Киев  •  УНН

 • 50145 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Центр общественного здоровья Украины рассказал, что украинцам надо знать о пневмонии, что может развиться в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Центра в Facebook.

“Пневмония, или воспаление легких, является формой острой респираторной инфекции, поражающей прежде всего альвеолы — основной функциональный элемент легких. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом, а у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, затрудняющие газообмен и обусловливающие боль при дыхании. Пневмония — одно из осложнений, может развиться вследствие заболевания COVID-19”, — говорится в сообщении.

Симптомы пневмонии:

  • повышение температуры тела (до 38-39 ° C, реже — до 37,2-37,4 ° C);
  • кашель с выделением слизисто-гнойной (зеленой) или даже гнойной мокроты, иногда может быть “сухое” покашливание;
  • ощущение нехватки воздуха;
  • снижение аппетита
  • усталость, сонливость, потливость;
  • одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной;
  • втягивание грудной клетки — при вдыхании западает ее нижняя часть (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании)
  • свистящие хрипы при дыхании.

Напомним, в Украине на прошлой неделе от гриппа умер один человек, который не был вакцинирован.

Украинские Национальные Новости

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