Украинцам рассказали симптомы пневмонии, которая может быть следствием COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Центр общественного здоровья Украины рассказал, что украинцам надо знать о пневмонии, что может развиться в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Центра в Facebook.
“Пневмония, или воспаление легких, является формой острой респираторной инфекции, поражающей прежде всего альвеолы — основной функциональный элемент легких. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом, а у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, затрудняющие газообмен и обусловливающие боль при дыхании. Пневмония — одно из осложнений, может развиться вследствие заболевания COVID-19”, — говорится в сообщении.
Симптомы пневмонии:
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- повышение температуры тела (до 38-39 ° C, реже — до 37,2-37,4 ° C);
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- кашель с выделением слизисто-гнойной (зеленой) или даже гнойной мокроты, иногда может быть “сухое” покашливание;
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- ощущение нехватки воздуха;
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- снижение аппетита
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- усталость, сонливость, потливость;
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- одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной;
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- втягивание грудной клетки — при вдыхании западает ее нижняя часть (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании)
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- свистящие хрипы при дыхании.
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Напомним, в Украине на прошлой неделе от гриппа умер один человек, который не был вакцинирован.