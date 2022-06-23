Українцям продовжать виплачувати пенсії під час війни: у липні відбудеться перерахунок – Марченко

Цитата

“З першого липня відбудеться індексація. Виплати пенсій продовжуватимуться. Це наш основний і ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні і соціальні – були здійснені. Немає підстав вважати, що це не буде зроблено. Я хочу, щоб всі не переймалися з цього приводу. Ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб забезпечити необхідним обсягом коштів, необхідні виплати з державного бюджету. Це, в першу чергу, пріоритет наших пенсій та соціальних виплат”, – заявив Марченко.

Деталі

Міністр зазначив, що ключовим завданням міністерства залишається збереження цінових параметрів в межах 20%.

“Це завдання, яке просто буде, але я думаю, що треба спільними зусиллями, разом з НБУ, зробити цю задачу здійсненою”, – додав Марченко.

Доповнення

У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили інформацію, що на пенсійні виплати громадянам за червень уже спрямовано 41,1 млрд гривень.

