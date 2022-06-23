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Украинцам продолжат выплачивать пенсии во время войны: в июле состоится перерасчет – Марченко

Киев • УНН

 • 162109 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. С 1 июля в Украине состоится индексация пенсий. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр финансов Сергей Марченко, власти будут продолжать выплачивать пенсии во время военного положения, передает УНН.

Цитата

“С 1 июля состоится индексация. Выплаты пенсий будут продолжены. Это наш основополагающий и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты – это пенсионные и социальные – были осуществлены. Нет оснований считать, что это не будет сделано. Я хочу, чтобы все не беспокоились по этому поводу. Мы сейчас ищем все возможности для того, чтобы обеспечить необходимым объемом средств необходимые выплаты из государственного бюджета. Это, в первую очередь, приоритет наших пенсий и социальных выплат”, – заявил Марченко.

Детали

Министр отметил, что ключевой задачей министерства остается сохранение ценовых параметров в пределах 20%.

“Это задача, которая просто будет, но я думаю, что нужно совместными усилиями, вместе с НБУ, сделать эту задачу осуществленной”, – добавил Марченко.

Дополнение

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали информацию, что на пенсионные выплаты гражданам за июнь уже направлено 41,1 млрд гривен.

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