Українцям потрібно звикати до "масочного режиму" і дотримання дистанції - інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Українцям треба звикати носити маски, а також дотримуватися дистанції під час відвідування місць масового скупчення людей. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Нам треба буде звикати до масок, нам треба дотримуватися дистанції, це на благо кожної людини", - сказала Голубовська.
За її словами, під час дотримання дистанції на вулиці можна не одягати маску.
"Треба проводити дезінфекцію рук, речей... Треба уникати місць, де багато людей, дотримуватися масочного режиму. Ми послаблюємо карантин, я теж підтримувала ці речі, але поки не видно послаблення великого потоку пацієнтів", - додала Голубовська.
Нагадаємо, з 12 травня столиця починає запроваджувати перший етап послаблень карантинних обмежень, зокрема відсьогодні можуть працювати салони краси, непродовольчі магазини та автокінотеатри.
Як повідомлялося раніше в УНН, відучора в Україні розпочали послаблювати карантин: що дозволено.