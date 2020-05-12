Украинцам нужно привыкать к "масочному режиму" и соблюдению дистанции - инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Украинцам надо привыкать носить маски, а также соблюдать дистанцию во время посещения мест массового скопления людей. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"Нам надо будет привыкать к маскам, нам надо соблюдать дистанцию, это на благо каждого человека", - сказала Голубовская.
По ее словам, во время соблюдения дистанции на улице можно не надевать маску.
"Надо проводить дезинфекцию рук, вещей... Надо избегать мест, где много людей, соблюдать масочный режим. Мы ослабляем карантин, я тоже поддерживала эти вещи, но пока не видно ослабления большого потока пациентов", - добавила Голубовская.
Напомним, с 12 мая столица начинает вводить первый этап послаблений карантина, в частности с сегодняшнего дня могут работать салоны красоты, непродовольственные магазины и автокинотеатры.
Как сообщалось ранее в УНН, со вчерашнего дня в Украине начали ослаблять карантин: что разрешено.