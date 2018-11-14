Українцям порадили відмовитись від подорожей у деякі райони Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України у зв’язку із загостренням ізраїльсько-палестинського протистояння рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання деяких територій та населених пунктів Ізраїлю. Відповідні рекомендації розміщені на сайті консульської служби МЗС України, передає УНН.
“У зв’язку із загостренням ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю (м.Сдерот, м.Нетівот) Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій та населених пунктів”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю, українцям рекомендують звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль.
“У разі оголошення повітряної тривоги, громадянам України, які перебувають у безпосередній близькості від Сектору Газа, рекомендується невідкладно укритися в бомбосховищі”, — порадили в МЗС.
Як повідомляв УНН, раніше Міністерства закордонних справ України засудило ракетні обстріли Ізраїлю.
Нагадаємо, у понеділок, 12 листопада, радикали з Гази обстріляли Ізраїль сотнями ракет і мінометних снарядів у відповідь на проведену в неділю ввечері ізраїльським спецназом операцію на півдні сектора. В результаті цього рейду було вбито семеро активістів “Бригад Іззеддіна аль-Кассама” — бойового крила руху ХАМАС, що контролює Газу, в тому числі один з його командирів.
Кількість постраждалих в результаті ракетного обстрілу ізраїльської території з сектора Гази становила щонайменше 53 особи.