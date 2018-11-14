Украинцам посоветовали отказаться от путешествий в некоторые районы Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины в связи с обострением израильско-палестинского противостояния рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения некоторых территорий и населенных пунктов Израиля. Соответствующие рекомендации размещены на сайте консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (г.Сдерот, г.Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуют обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль.
"В случае объявления воздушной тревоги, гражданам Украины, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, рекомендуется безотлагательно укрыться в бомбоубежище", - посоветовали в МИД.
Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины осудило ракетные обстрелы Израиля.
Напомним, в понедельник, 12 ноября, радикалы из Газы обстреляли Израиль сотнями ракет и минометных снарядов в ответ на проводимую в воскресенье вечером израильским спецназом операцию на юге сектора. В результате этого рейда были убиты семь активистов "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего Газу, в том числе один из его командиров.
Число пострадавших в результате ракетного обстрела израильской территории из сектора Газа составляла не менее 53 человек.