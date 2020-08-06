Українцям показали, як виглядає відновлення Чорнобильського заповідника після пожеж

“Відновлення природи після пожеж: посадки дуба, крізь які пройшла низова пожежа; фіалки та трави в згорілих посадках сосни; коні Пржевальського пасуться на травах у згорілому сосновому лісі”, — йдеться у підписі під фото.

Нагадаємо, в уряді повідомляли, що Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської зони відчуження.

Як повідомляв УНН раніше, Президенту Зеленському представили противопожежний план Чорнобильської зони.