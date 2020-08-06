Украинцам показали, как выглядит восстановление Чернобыльского заповедника после пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Чернобыльский заповедник восстанавливается после пожаров - на сгоревших участках начали расти фиалки и травы, в лес вернулись Лошади Пржевальского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фотоотчет, опубликованный на Facebook Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.
"Восстановление природы после пожаров: посадки дуба, через которые прошел низовой пожар; фиалки и травы в сгоревших посадках сосны; лошади пасутся на травах в сгоревшем сосновом лесу", - говорится в подписи под фото.
Напомним, в правительстве сообщали, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения.
Как сообщал УНН ранее, Президенту Зеленскому представили противопожарный план Чернобыльской зоны.