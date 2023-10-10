Українцям нагадали про важливість дбати про психічний стан: діагностують лише 1 з 50 випадків через низький рівень звернень

Деталі

«Щорічно 10 жовтня у всьому світі відзначається День ментального здоров’я. Цей день – чергова нагода нагадати собі та іншим про важливість дбайливого ставлення до нашого психічного здоров'я, особливо в умовах тривалого стресу», - ідеться в повідомленні.

У дописі зазначено, що лише 1 з 50 випадків порушення психічного стану діагностують в Україні через низький рівень звернень до спеціалістів. Серед молодих людей 44% уникають розмов про ментальне здоров'я з фахівцями, бо вважають, що це соромно. 38% думають, що це може вплинути на репутацію в сім'ї.

Тому Мінкульт наголошує на тому, що кожна людина може почуватися погано, і це нормально, та закликає українців не боятися звертатися за підтримкою до спеціалістів.

І вказує, що більше інформації про ментальне здоров'я та як про нього дбати, можна дізнатися на сайті та в соціальних мережах комунікаційної кампанії "Ти як?".

Доповнення

За оцінками експертів, 40-50% населення України потребуватимуть психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів — 1,8 млн; серед людей старшого віку — 7 млн; близько 4 млн — дітей та підлітків.