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Українцям нагадали про важливість дбати про психічний стан: діагностують лише 1 з 50 випадків через низький рівень звернень

Українцям нагадали про важливість дбати про психічний стан: діагностують лише 1 з 50 випадків через низький рівень звернень

Київ • УНН

 • 553098 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. З нагоди Дня ментального здоров’я Міністерство культури та інформаційної політики України нагадало про важливість дбати про психічне здоров’я. Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook, пише УНН.

Деталі

«Щорічно 10 жовтня у всьому світі відзначається День ментального здоров’я. Цей день – чергова нагода нагадати собі та іншим про важливість дбайливого ставлення до нашого психічного здоров'я, особливо в умовах тривалого стресу», - ідеться в повідомленні.

У дописі зазначено, що лише 1 з 50 випадків порушення психічного стану діагностують в Україні через низький рівень звернень до спеціалістів. Серед молодих людей 44% уникають розмов про ментальне здоров'я з фахівцями, бо вважають, що це соромно. 38% думають, що це може вплинути на репутацію в сім'ї.

Тому Мінкульт наголошує на тому, що кожна людина може почуватися погано, і це нормально, та закликає українців не боятися звертатися за підтримкою до спеціалістів.

І вказує, що більше інформації про ментальне здоров'я та як про нього дбати, можна дізнатися на сайті та в соціальних мережах комунікаційної кампанії "Ти як?".

Доповнення

За оцінками експертів, 40-50% населення України потребуватимуть психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів — 1,8 млн; серед людей старшого віку — 7 млн; близько 4 млн — дітей та підлітків.

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