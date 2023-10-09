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Сьогодні день ментального здоров’я: як війна вплинула на психоемоційний стан українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні, 10 жовтня, відзначається День ментального здоров’я. Подія була заснована у 1992 році за ініціативи ВООЗ та Всесвітньої Федерації психічного здоров’я, пише УНН.

Депресія — лідер серед психічних розладів на планеті

За оцінками фахівців, близько 450 мільйонів мешканців нашої планети страждають на різноманітні психічні розлади та захворювання.
Безумовним лідером є депресія. Згідно лише офіційних на неї страждають більше 264 мільйонів людей на Землі. Багато з них намагаються вирішити проблему самотужки, не звертаються до лікарів, що може призвести до фатальних наслідків.

Щороку близько 800 тисяч чоловік вчиняють самогубства, більше трьох мільйонів — помирають від зловживання алкоголем, викликаного депресивним станом.

Як війна вплинула на психоемоційний стан українців

Повномасштабна російська агресія серйозно вплинула на психоемоційний стан мільйонів українців. Біль втрати через смерть близьких людей на полі бою або від обстрілів, розлука з рідними, які виїхали за кордон, фінансові труднощі, невпевненість у завтрашньому дні — все це суттєво впливає на психічне здоров’я українців.

Як зазначає, Національний інститут стратегічних досліджень, згідно з даними соціологічних опитувань, 71 % українців відчувають стрес або сильну знервованість. Серед їхніх причин на першому місці — повномасштабна війна з Росією (72 %) і фінансові складнощі (44 %). З-поміж аспектів війни, які спричиняються до стресу або сильної знервованості, на першому місці перебуває безпека близьких (63 %) і втрата роботи або джерела доходу (42 %).

За оцінками експертів, 40–50 % населення України потребуватимуть психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів — 1,8 млн; серед людей старшого віку — 7 млн; близько 4 млн — дітей та підлітків. Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров’я на первинній ланці медицини — 27 млн звернень. Водночас близько 3–4 млн українців матимуть певний розлад психічного здоров’я — помірної або тяжкої форми.

На даний момент в Україні реалізовується національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка враховує найкращий досвід західних країн.

У рамках програми різні форми навчання вже пройшли близько 60 тисяч фахівців, які допомагають і допомагатимуть українцям зберегти своє ментальне здоров’я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ: 650 тисяч українців звернулись до психологів і психіатрів з початку війни

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