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Сегодня день ментального здоровья: как война повлияла на психоэмоциональное состояние украинцев

Сегодня день ментального здоровья: как война повлияла на психоэмоциональное состояние украинцев

Киев • УНН

 • 762483 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня, 10 октября, отмечается День ментального здоровья. Событие было основано в 1992 году по инициативе ВОЗ и Всемирной федерации психического здоровья, пишет УНН.

Депрессия — лидер среди психических расстройств на планете

По оценкам специалистов, около 450 миллионов жителей нашей планеты страдают различными психическими расстройствами и заболеваниями.
Безусловным лидером является депрессия. Согласно лишь официальным на нее страдают более 264 миллионов человек на Земле. Многие из пытаются решить проблему самостоятельно, не обращаются к врачам, что может привести к фатальным последствиям.

Ежегодно около 800 тысяч человек совершают самоубийства, более трех миллионов — умирают от злоупотребления алкоголем, вызванного депрессивным состоянием.

Как война повлияла на психоэмоциональное состояние украинцев

Полномасштабная российская агрессия серьезно повлияла на психоэмоциональное состояние миллионов украинцев. Боль утраты из-за смерти близких людей на поле боя или от обстрелов, разлука с родными, уехавшими за границу, финансовые трудности, неуверенность в завтрашнем дне — все это существенно влияет на психическое здоровье украинцев.

Как отмечает, Национальный институт стратегических исследований, согласно данным социологических опросов, 71 % украинцев испытывают стресс или сильную нервозность. Среди их причин на первом месте — полномасштабная война с Россией (72 %) и финансовые сложности (44 %). Среди аспектов войны, которые вызываются до стресса или сильной нервозности, на первом месте находится безопасность близких (63 %) и потеря работы или источника дохода (42 %).

По оценкам экспертов, 40–50 % население Украины будут нуждаться в психологической помощи. В определенных группах населения количество таких людей будет составлять: среди военных и ветеранов — 1,8 млн; среди людей старшего возраста — 7 млн; около 4 млн — детей и подростков. Прогнозируемая потребность в помощи по вопросам психического здоровья’я на первичном звене медицины — 27 млн обращений. В то же время около 3–4 млн украинцев будут иметь определенное расстройство психического здоровья — умеренной или тяжелой формы.

На данный момент в Украине реализуется национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки, которая учитывает наилучший опыт западных стран.

А рамках программы различные формы обучения уже прошли около 60 тысяч специалистов, которые помогают и будут помогать украинцам сохранить свое ментальное здоровье.

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