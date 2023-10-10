Украинцам напомнили о важности заботиться о психическом состоянии: диагностируют только 1 из 50 случаев из-за низкого уровня обращений.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По случаю Дня ментального здоровья Министерство культуры и информационной политики Украины напомнило о важности заботиться о психическом здоровье. об этом говорится на странице министерства в Facebook, пишет УНН.
Детали
«Ежегодно 10 октября во всем мире отмечается День ментального здоровья. Этот день – очередная возможность напомнить себе и другим о важности бережного отношения к нашему психическому здоровью, особенно в условиях длительного стресса», - говорится в сообщении.
В сообщении указано, что только 1 из 50 случаев нарушения психического состояния диагностируют в Украине из-за низкого уровня обращений к специалистам. Среди молодых людей 44% избегают разговоров о ментальном здоровье со специалистами, потому что считают, что это стыдно. 38% считают, что это может повлиять на репутацию в семье.
Поэтому Минкульт подчеркивает, что каждый человек может чувствовать себя плохо, и это нормально, и призывает украинцев не бояться обращаться за поддержкой к специалистам.
И указывает, что больше информации о ментальном здоровье и о том, как о нем заботиться, можно узнать на сайте и в социальных сетях коммуникационной кампании "Ты как?".
Дополнение
По оценкам экспертов, 40-50% населения Украины потребуют психологической помощи. В определенных группах населения количество таких людей будет составлять: среди военных и ветеранов — 1,8 млн; среди людей старшего возраста — 7 млн; около 4 млн — детей и подростков.