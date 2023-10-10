Украинцам напомнили о важности заботиться о психическом состоянии: диагностируют только 1 из 50 случаев из-за низкого уровня обращений.

ukru
Эксклюзив
06:36 • 47580 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 92035 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 126547 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 160466 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127780 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121989 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 157805 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116473 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122947 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130622 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 62048 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 47612 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 107157 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 46702 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 100286 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 126540 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 160460 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 117003 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 124034 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 157799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 22601 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144902 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152448 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156809 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154833 просмотра
Актуальное
Украинцам напомнили о важности заботиться о психическом состоянии: диагностируют только 1 из 50 случаев из-за низкого уровня обращений.

Украинцам напомнили о важности заботиться о психическом состоянии: диагностируют только 1 из 50 случаев из-за низкого уровня обращений.

Киев • УНН

 • 553093 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. По случаю Дня ментального здоровья Министерство культуры и информационной политики Украины напомнило о важности заботиться о психическом здоровье. об этом говорится на странице министерства в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Ежегодно 10 октября во всем мире отмечается День ментального здоровья. Этот день – очередная возможность напомнить себе и другим о важности бережного отношения к нашему психическому здоровью, особенно в условиях длительного стресса», - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что только 1 из 50 случаев нарушения психического состояния диагностируют в Украине из-за низкого уровня обращений к специалистам. Среди молодых людей 44% избегают разговоров о ментальном здоровье со специалистами, потому что считают, что это стыдно. 38% считают, что это может повлиять на репутацию в семье.

Поэтому Минкульт подчеркивает, что каждый человек может чувствовать себя плохо, и это нормально, и призывает украинцев не бояться обращаться за поддержкой к специалистам.

И указывает, что больше информации о ментальном здоровье и о том, как о нем заботиться, можно узнать на сайте и в социальных сетях коммуникационной кампании "Ты как?".

Дополнение

По оценкам экспертов, 40-50% населения Украины потребуют психологической помощи. В определенных группах населения количество таких людей будет составлять: среди военных и ветеранов — 1,8 млн; среди людей старшего возраста — 7 млн; около 4 млн — детей и подростков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы