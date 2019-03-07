Українцям на довгі вихідні призначили 19 додаткових поїздів

КИЇВ. 7 березня. УНН. Під час вихідних з нагоди Міжнародного жіночого дня в Україні курсуватиме 19 додаткових поїздів - 120 пар поїздів, які, як очікується, перевезуть близько 500 тис. пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".