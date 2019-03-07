Українцям на довгі вихідні призначили 19 додаткових поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Під час вихідних з нагоди Міжнародного жіночого дня в Україні курсуватиме 19 додаткових поїздів - 120 пар поїздів, які, як очікується, перевезуть близько 500 тис. пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"У вихідні 7-10 березня курсуватиме близько 120 пар поїздів, які перевезуть понад 500 тис. пасажирів у далекому сполученні", - повідомили у компанії.
Найбільше подорожуючих, як зазначається, вирушить до Західної України та Півдня країни.
Зокрема, 160 тис. місць буде у поїздах на захід України та зворотно, понад 130 тис. місць - на південь та зворотно, 50 тис. місць - у донецькому напрямку та зворотно та 40 тис. місць - у харківському напрямку та зворотно. 120 тисяч місць - у інших напрямках.
"Загалом, щоб задовольнити потребу у перевезеннях під час вихідних з нагоди Міжнародного жіночого дня, "Укрзалізниця" призначила 19 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках. Зокрема, з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших міст", - наголосили в УЗ.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року.