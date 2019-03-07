Украинцам на длинные выходные назначили 19 дополнительных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во время выходных по случаю Международного женского дня в Украине будет курсировать 19 дополнительных поездов - 120 пар поездов, которые, как ожидается, перевезут около 500 тыс. пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"В выходные 7-10 марта будет курсировать около 120 пар поездов, которые перевезут более 500 тыс. пассажиров в дальнем сообщении", - сообщили в компании.
Больше всего путешественников, как отмечается, отправится в Западную Украину и на Юг страны.
В частности, 160 тыс. мест будет в поездах на запад Украины и обратно, более 130 тыс. мест - на юг и обратно, 50 тыс. мест - в донецком направлении и обратно и 40 тыс. мест - в харьковском направлении и обратно. 120 тысяч мест - в других направлениях.
"Всего, чтобы удовлетворить потребность в перевозках во время выходных по случаю Международного женского дня, "Укрзализныця" назначила 19 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. В частности, из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в другие города", - отметили в УЗ.
Напомним, "Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2019 году.